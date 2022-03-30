Берлин, 30 марта, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Гарантии безопасности Украине готовы предоставить в Берлине по окончании российской спецоперации, заявила 30 марта германский министр иностранных дел Анналена Бербок в эфире ARD.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок

Бербок «Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст гарантии».

Она заявила, что Германия полностью солидарна с Украиной, а также что российско-украинские переговоры пока не достигли ключевой точки.