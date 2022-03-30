Москва, , 23:00 — REGNUM Премьер-министр Польши прав в своих обвинениях в адрес ФРГ и Австрии относительно их нежелания разрывать отношения с РФ. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

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«Матеуш Моравецкий прав, ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с РФ. В Германии и Австрии более ответственные политики, чем в Польше», — заявил эксперт.

Поэтому санкции ФРГ и Австрия и вводят, но не в том объёме, как хотелось бы Польше, США или Британии, пояснил политолог.

«И потому они не могут себе позволить такое падение уровня жизни из-за политического позёрства, которое может себе позволить польское руководство», — заключил Трухачёв.

Напомним, что после начала специальной военной операции западные страны ввели против РФ экономические санкции, которые вызвали в ЕС рост цен на топливо и продовольственный дефицит. В ответ руководство РФ заявило о продаже природного газа европейским потребителям исключительно за рубли.