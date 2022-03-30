Москва, , 22:27 — REGNUM В среду, 30 марта, первая группа волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства"прибыла на территорию Донбасса для помощи беженцам, и развернула на месте два полевых лагеря для помощи беженцам. Лагерь добровольцев развернут в поселке Володарское и селе Безыменное. Волонтеры уже начали свою работу в двух пунктах временного размещения (ПВР) в которых находятся тысячи людей. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Волонтеры в Донбассе Пресс-служба МГЕР

«Сегодня наш сводный отряд добровольцев прибыл на территорию Донецкой народной республики и незамедлительно приступил к работе в двух пунктах временного размещения людей, в которых мы развернули свой собственный автономный полевой лагерь. Это позволит нам не отвлекаться на бытовые проблемы. После общения с представителями местных администраций определили ключевые направления нашей работы: помощь в регистрации людей в ПВР, разгрузка и сортировка гуманитарной помощи, медицинская и психологическая помощь людям, организация досуга для детей и многое другое. Ситуация действительно тяжелая, люди прибывают на глазах. В большинстве своём все они из Мариуполя. Наш долг подставить им своё плечо в трудную минуту», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, 28 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, отправилась на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик. В числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.