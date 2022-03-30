Москва, 30 марта 2022, 22:27 — REGNUM В среду, 30 марта, первая группа волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства"прибыла на территорию Донбасса для помощи беженцам, и развернула на месте два полевых лагеря для помощи беженцам. Лагерь добровольцев развернут в поселке Володарское и селе Безыменное. Волонтеры уже начали свою работу в двух пунктах временного размещения (ПВР) в которых находятся тысячи людей. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, 28 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, отправилась на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик. В числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.