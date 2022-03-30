Мехико, , 22:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано недалеко от тихоокеанского побережья Мексики, сообщает 30 марта Национальная сейсмологическая служба.

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Эпицентр подземных толчков находился на 98 км южнее города Сьюдад-Идальго в мексиканском штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 21 км.

Сведений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Отмечается, что с начала 2022 года в штате Чьяпас зарегистрировано свыше 780 случаев сейсмических колебаний.

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