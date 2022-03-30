Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Серия приключенческих фильмов «Дети шпионов» будет перезапущена на Netflix. Информацию об этом 30 марта опубликовал портал ComicBook.

Кадр из фильма «Дети шпионов» Скриншот YouTube

В настоящее время детали сюжета предстоящего проекта неизвестны, однако режиссёром перезапуска, как и оригинальных картин, выступит Роберт Родригес. Ожидается, что обновлённые «Дети шпионов» выйдут на стриминге не раньше 2023 года.

Напомним, что первый фильм из серии «Дети шпионов» появился в 2001 году. Главные роли в ленте исполнили Дэрил Сабара, Антонио Бандерас, Карла Гуджино и Алекса ПенаВега.

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