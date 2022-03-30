Москва, 30 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В России спрос на потребительские товары будет падать по мере насыщения потребности домохозяйств и по мере исчерпания доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные одного из крупнейших маркетплейсов РФ о том, что в России наблюдается некоторое снижение цен на бытовую технику, предметы гигиены, детские смеси, смартфоны и бумагу.

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«Продавцы закладывали в рост цен возможные риски роста курса доллара по отношению к рублю и ажиотаж спроса. Если курс будет снижаться, а ажиотаж падать, то возникнет устойчивая тенденция снижения цены, — сказал Сафонов. — Если же в результате разрыва логистических цепочек будет формироваться дефицит на отдельные товары, то рост цен вернётся. Скорее всего, спрос будет падать и по мере насыщения потребности домохозяйств, и по мере исчерпания доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что скоро на рынке бытовой техники РФ освободившиеся сегменты займут российские и восточноазиатские производители.