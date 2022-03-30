Москва, 30 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В Москве объявлены результаты заседания Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, на котором утвердили списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Пресс-служба ПФКИ Фонд культурных инициатив

«Для Фонда, созданного в прошлом году, это вторая заявочная кампания — она подтвердила высокую востребованность, свои заявки подали 10 290 команд. По итогам независимой экспертизы распределены 3 млрд 785 млн, победителями стали 1382 проекта. Порадовало, что из них 1246 получат грант от Фонда впервые», — рассказал журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. — По четырем из восьми направлений существенно выросло количество заявок по сравнению с прошлым годом. Это — «Культурный код», «Я горжусь», «Нация созидателей», «История страны». Это направления, связанные со знанием истории, гордостью за страну, за достижения культуры, наших деятелей культуры».

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, член экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив рассказал о процедуре оценки проектов: «Оценку проектов проводили 454 независимых экспертов из 66 регионов. Они представляют разные сферы: культуру, некоммерческие организации, образование, в том числе вузы, государственный и муниципальный сектор, СМИ. Проведена большая работа: оценка проектов длилась 4 недели, проведено 20 566 экспертиз».

Об особенностях проведения второго конкурса рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: «Важно отметить, что в этом конкурсе существенно вырос уровень заявленного софинансирования со стороны авторов проектов — до 93% с 74% прошлого конкурса. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3,5 млрд рублей. Таким образом, почти каждый вложенный рубль в культурные проекты, удваивается за счет собственного вклада авторов и привлеченных партнерских ресурсов. Проекты могут реализовываться до 18 месяцев, это означает, что до конца следующего года во всех федеральных округах появятся творческие проекты, многие из которых смогут стать центром притяжения жителей регионов».

В текущем году состоится еще один конкурс. Старт приема заявок — 20 апреля.

Кроме того, Координационным комитетом было принято решение о проведении специального конкурса на поддержку проектов, связанных с традиционными духовно-нравственными ценностями. На это из текущего бюджета будет выделено 1 млрд рублей. Он пройдет в апреле-мае.

«Эти средства должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с продвижением российской культурной идентичности, защитой традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране», — отметил, комментируя инициативу проведения дополнительного конкурса Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива о создании Президентского фонда культурных инициатив была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время апрельского Послания к Федеральному Собранию в 2021 году.

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