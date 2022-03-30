Москва, , 22:18 — REGNUM Первый этап российской спецоперации на Украине выполнен, сообщил 30 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 30.03.2022 © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Представитель оборонного ведомства рассказал, что на первом этапе российское командование планировало «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населённых пунктов на этих направлениях, включая Киев».

Планировалось на первом этапе сковать ВСУ на поле боя, а затем без штурма городов нанести украинской армии «такое поражение, которое не позволило бы» ей «использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооружённых сил — на Донбассе».

Конашенков «Все эти цели были выполнены».

При этом российские военные решили ещё одну задачу — не давали ВСУ получать приток свежих сил из западных и центральных украинских регионов. Это стало возможным благодаря профессиональным действиям военных.

Так, российская армия использовала «завоеванное абсолютное превосходство в воздухе», «современные высокоточные средства поражения». Таким образом были созданы «все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению» ДНР и ЛНР.

Российские военные для этого проводили и проводят целевое огневое поражение укреплений ВСУ. Сейчас под контролем ВС РФ находятся «все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов». Украинские системы ПВО разбиты, как и военные аэродромы, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наёмников.

Конашенков «Таким образом, все основные задачи Вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина готовила биологическое оружие против Донбасса и России — Минобороны