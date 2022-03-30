Москва, 30 марта, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Первый этап российской спецоперации на Украине выполнен, сообщил 30 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 30.03.2022

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Представитель оборонного ведомства рассказал, что на первом этапе российское командование планировало «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населённых пунктов на этих направлениях, включая Киев».

Планировалось на первом этапе сковать ВСУ на поле боя, а затем без штурма городов нанести украинской армии «такое поражение, которое не позволило бы» ей «использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооружённых сил — на Донбассе».

Конашенков «Все эти цели были выполнены».

При этом российские военные решили ещё одну задачу — не давали ВСУ получать приток свежих сил из западных и центральных украинских регионов. Это стало возможным благодаря профессиональным действиям военных.

Так, российская армия использовала «завоеванное абсолютное превосходство в воздухе», «современные высокоточные средства поражения». Таким образом, были созданы «все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению» ДНР и ЛНР.

Российские военные для этого проводили и проводят целевое огневое поражение укреплений ВСУ. Сейчас под контролем ВС РФ находятся «все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов». Украинские системы ПВО разбиты, как и военные аэродромы, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наёмников.