Москва, , 22:11 — REGNUM Контролирующие город Харьков украинские националисты организовали «летучие эскадроны смерти», терроризирующие мирных жителей, сообщил 30 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Летучими» эти банды становятся после изъятия у местного населения автомобилей повышенной проходимости.

«Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандермобили», разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», — рассказал Мизинцев.

Кроме того, нацисты по-прежнему размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением как «живым щитом».

«Боевики руководствуются прямым приказом из Киева — использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев — расстреливать их на месте», — сказал Мизинцев.

При этом он сообщил, что добавив, что харьковчане не могут выехать из города по гуманитарным коридорам, так как нацисты расстреливают их автомобили.

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