Американская пост-панк-группа Interpol и инди-рок-коллектив Spoon объявили о совместном туре по Северной Америке под названием Lights, Camera, Factions. Об этом 29 марта рассказал портал NME.

Группа Interpol Официальный YouTube-канал Interpol

Тур начнется 25 августа в Эсбери-Парке на летней сцене фестиваля The Stone Pony и завершится 17 и 18 сентября в Портленде. На некоторых концертах также выступят группы Metric и The Goon Sax.

Interpol недавно закончили запись своего будущего седьмого студийного альбома в Лондоне, и, согласно сообщению, «новая музыка скоро появится». Этой весной группа отправится в свое первое за два года турне по США, Великобритании и Европе.

Spoon выпустили свой десятый студийный альбом Lucifer On The Sofa в феврале, предварительно представив его песней Wild, а также The Hardest Cut и My Babe. Этот альбом стал десятым для ветеранов инди-рока, последовавшим за альбомом 2017 года Hot Thoughts.

