Москва, , 22:09 — REGNUM Компания Tiburon Research провела исследование и выяснила, что экономический кризис уже затронул более половины жителей России: у них снизились доходы, появились проблемы с работой. В следующем месяце респонденты ждут ухудшения ситуации.

Кризис Pixabay.com

У 65% из них снизился доход, 64% уменьшили расходы, 33% закупили продукты и другие товары впрок. Такие результаты дало исследование потребительского поведения жителей городов России, проведенное компанией Tiburon Research. Первыми категориями трат, которые пошли под нож, стали еда вне дома и поездки. При этом более половины опрошенных (66%) испытывают те или иные сложности с работой.