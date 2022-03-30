Рим, , 22:03 — REGNUM Владельцы кафе и баров в Италии изо всех сил пытаются не допустить роста цен, но сделать это почти невозможно, отмечают авторы публикации Il Fatto Quotidiano 30 марта.

Кафе

Расходы в отрасли, по разным оценкам, выросли на 40−100%, прежде всего это связано с удорожанием энергоносителей.

Владельцы заведений не хотят повышать цены, потому что боятся, что это приведет к оттоку клиентов, которые и без того только начали возвращаться в заведения после ковид-ограничений, отметили авторы.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.