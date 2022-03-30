Лос-Анджелес, США, , 22:17 — REGNUM Инцидент с участием Уилла Смита и Криса Рока на церемонии «Оскар» превратили в браузерную игру. Об этом 30 марта сообщил портал «Канобу».

Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США

По задумке новой игры, получившей название Slap Chris, геймеру необходимо как можно быстрее нанести пощечину Крису Року. Сам комик новость о появлении игры пока что никак не прокомментировал.

Напомним, что 28 марта 2022 года во время проведения церемонии «Оскар» актёр Уилл Смит ударил Криса Рока. Поводом для разбирательств стала шутка Рока, адресованная супруге Смита.

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