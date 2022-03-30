Лондон, , 22:00 — REGNUM Британская рок-группа Bring Me The Horizon анонсировала новую коллаборативную композицию при участии австралийского рэпера Masked Wolf (Гарри Майкл).

Bring Me The Horizon NME

Группа поделилась фрагментом трека Fallout, который должен выйти 1 апреля, в своих социальных сетях.

В клипе фронтмен Оливер Сайкс поет вместе с остальными участниками группы в студии. Рэпер Masked Wolf также поделился отдельным коротким клипом с треком на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенной на территории РФ).

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