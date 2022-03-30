Лондон, 30 марта 2022, 22:00 — REGNUM Британская рок-группа Bring Me The Horizon анонсировала новую коллаборативную композицию при участии австралийского рэпера Masked Wolf (Гарри Майкл).

Bring Me The Horizon
Bring Me The Horizon
NME

Группа поделилась фрагментом трека Fallout, который должен выйти 1 апреля, в своих социальных сетях.

В клипе фронтмен Оливер Сайкс поет вместе с остальными участниками группы в студии. Рэпер Masked Wolf также поделился отдельным коротким клипом с треком на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенной на территории РФ).

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