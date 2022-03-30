Bring Me The Horizon выпустят еще одну коллаборативную работу
Лондон, 30 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Британская рок-группа Bring Me The Horizon анонсировала новую коллаборативную композицию при участии австралийского рэпера Masked Wolf (Гарри Майкл).
NME
Bring Me The Horizon
Группа поделилась фрагментом трека Fallout, который должен выйти 1 апреля, в своих социальных сетях.
В клипе фронтмен Оливер Сайкс поет вместе с остальными участниками группы в студии. Рэпер Masked Wolf также поделился отдельным коротким клипом с треком на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенной на территории РФ).