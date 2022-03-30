Рим, , 21:58 — REGNUM Около 75% жителей Италии недовольны работой служб такси, таковы опубликованные 30 марта итоги опроса YouTrend.

Такси j nnesk sser

В крупных городах страны услуги такси стоят дорого, а качество оставляет желать лучшего — таково «среднее» мнение респондентов.

Граждане ждут увеличения конкуренции на этом рынке, которое должно привести к снижению цен, а также распространению возможности вызове такси через приложение смартфона.

74% респондентов, путешествовавших в последние пять лет за рубеж, отметили, что там такси работает лучше, чем в Италии.