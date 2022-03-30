Афины , , 22:31 — REGNUM В Греции запланирована акция в поддержку России. Об этом 30 марта сообщает портал RUA.GR.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«В воскресенье, 3 апреля в Афинах пройдет митинг против русофобии и расизма. Сбор в 17:30 около Музея современного искусства (рядом с метро Syggrou Fix) на проспекте Сингру», — сообщается на сайте «Афинские новости».

Сама акция начнется в 18.00, когда колонна должна будет выехать в сторону площади Синтагма и парламента Греции. Сделав круг вокруг площади Синтагма, участники автопробега развернутся и вернутся на проспект Сингру, сообщают журналисты греческого издания.

Акция официально согласована с властями Афин и правоохранительными органами Греции, организатором выступает Панайот Ксантопулос.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ряде европейских стран прошли акции в поддержку России.