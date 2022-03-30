Москва, 30 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В России огромнее количество деятелей культуры, для кого страна и народ важнее любых контрактов, рассказал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, на пресс-конференции в Москве, представляя итоги первого грантового конкурса Президентского Фонда культурных инициатив 2022 года.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Когда создавался Президентский Фонд культурных инициатив, еще трудно было представить вакханалию, которая будет существовать в мире, с попыткой «отменить» русскую культуру. Как сказал президент России Владимир Путин, это уже не «культура отмены», а «попытка отмены культуры». Конечно, этого не произойдет, культуру вообще нельзя отменить в мире, а в России — тем более. Попытка давления на российских деятелей культуры, попытка шантажа их тем, что они должны выступить против своей страны, а иначе они потеряют контракты, гастроли, деньги, попытка давить на тех из них, кто отказывается, это к сожалению, реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся», — отметил Сергей Кириенко.

«Но мы лишний раз убеждаемся в том, что те, кто пытается это сделать по отношению к нашей стране, очень плохо нас понимают. Они просто совсем не понимают, что такое Россия, потому что результат они получают ровно противоположный — чем большое они пытаются оказать давление на Россию и на деятелей культуры России, тем более противоположный результат они получают. У нас огромное количество российских деятелей культуры, которые готовы отказаться от любых контрактов, и от любых сумм, но не готовы отказаться от преданности своей стране, от российских традиций, от культурного кода, который есть в России. Для них страна и народ гораздо важнее любых контрактов, и это вызывает огромное уважение», — продолжил он.

«Конечно, всегда найдутся люди, и среди деятелей культуры, и среди любых профессиональных категорий, для которых личный комфорт и деньги важнее, но их меньшинство. Это крайне важно, и консолидированное мнение членов Координационного совета ПФКИ состоит в том, что о российских деятелях культуры надо судить не по единицам, выбравшим для себя материальное благополучие, а по абсолютному большинству людей, которые продолжают активно работать, которые сейчас выступают с гастролями в пунктах временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР, с концертами непосредственно в Донбассе, выступают в госпиталях, где находятся на лечении российские военнослужащие, выступают перед действующими частями», — подчеркнул он.

«У нас сейчас и Министерство обороны, и Министерство культуры сдерживают огромное количество заявок от выдающихся российских деятелей культуры, которые рвутся выступать в действующие части, которые находятся сейчас в режиме выполнения специальной операции. Их останавливает Министерство обороны, говоря о том, что это небезопасно. А люди все равно настаивают. Честно Вам скажу, что это вызывает огромное уважение, и именно эти люди и представляют на самом деле российскую культуру. И тем важнее в подобной ситуации система государственной поддержки культурных инициатив», — рассказал Сергей Кириенко журналистам.

«Что касается приоритетов. Это к вопросу попытки давления на российскую культуру, к чему они приводят. В фонде культурных инициатив всего восемь тематических направлений поддержки. Четыре направления существенно выросли по сравнению с прошлым годом: «Культурный код» — это собственно то, что пытаются отменять, «Я горжусь», «Нация созидателей» и «История России». То есть те направления, которые связаны с гордостью за свою страну, сохранением российского культурного кода, знанием истории, гордостью за достижения российской культуры и истории — именно в них выросло количество заявок», — особо подчеркнул Сергей Кириенко.

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