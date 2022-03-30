Берлин, 30 марта, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В письменном виде просит Берлин дать разъяснения по переводу на рубли расчётов за газ. Просьба прозвучала от германского канцлера Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным 30 марта.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

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Как сообщается в заявлении германского правительства, Шольц, не удовлетворившись разъяснениями российского президента по переводу оплаты на рубли, «попросил предоставить ему информацию в письменном виде, чтобы более точно понять, как будет проходить эта процедура».

Берлин подчёркивает, отмечается в заявлении, что договорённость стран G7 остаётся в силе, а именно несогласие покупать газ у России за рубли и намерение рассчитываться в долларах и евро — «по договору».