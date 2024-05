Лондон, 30 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Британская рок-группа Everything Everything представила третье превью своего будущего альбома Raw Data Feel, сингл под названием I Want A Love Like This. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот портала The Line Of Best Fit Группа Everything Everything

I Want A Love Like This сопровождается видеоклипом, снятым Китом Монтейтом, и войдет в новый альбом Everything Everything вместе с предыдущими синглами Teletype и Bad Friday.

Everything Everything рассказали о новом сингле: «Эта песня началась как вызов, который Алекс бросил Джону, чтобы сделать демо-версию «бэнгера из 4 аккордов», который он мог бы пропустить через определенный ритмический процессор на своем самодельном модульном синтезаторе. Это еще одна очень инстинктивная и импульсивная композиция, рассказывающая о новых отношениях и и возможностях».