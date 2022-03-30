Женева, Швейцария, , 21:55 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 674 523 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3967 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 30 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 483 556 595 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 6 132 461 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 342 231 выявленном инфицированном и 2841 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.