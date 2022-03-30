Рим, 30 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. С конца февраля 2022 года на территорию Италии прибыли 76,8 тысяч беженцев с Украины, сообщили в МВД страны 30 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

За последние сутки этот показатель увеличился на 1700. Около 90% всех прибывших — женщины и несовершеннолетние.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. На прием беженцев выделено 500 млн евро.