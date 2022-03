Лондон, , 21:48 — REGNUM Британская рок-группа Warpaint представила новый сингл Stevie в качестве второго превью своего первого за шесть лет альбома Radiate Like This. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Гитара YouTube-канал группы Warpaint

Новый сингл сопровождается видеоклипом, снятым в сотрудничестве с Fascinated By Everything, и появится на Radiate Like This вместе с январской песней Champion.

Warpaint прокомментировали новый релиз: «Stevie — это песня о любви, чистой и настоящей. Искренняя, с небольшой долей безумия. Космическое празднование того, что мы все ищем в жизни. И наш вклад в один из самых любимых песенных жанров».

