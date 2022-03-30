Рим, 30 марта, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Чуть менее 8500 беженцев с Украины уже начали обучение в школах Италии, сообщил 30 марта министр образования Патрицио Бьянки.

Италия

Почти половина детей отправились в начальную школу.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 70 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.