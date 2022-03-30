Рим, 30 марта, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В итальянском разделе «Википедии» 30 марта было существенно изменено содержание статьи о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает телеграм-канал Guerrieri per la liberta.

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014 г

В новой версии события изложены без каких-либо упоминаний о том, кто именно совершил массовое убийство, отмечают авторы публикации.

«Теперь статья выглядит так, словно 2 мая в Одессе произошло не преступление, а какая-то трагическая случайность», — сказано в сообщении.