Даллас, США, , 21:42 — REGNUM Адриан Кесада, сооснователь американской соул-группы Black Pumas, анонсировал свой новый сольный альбом Boleros Psicodélicos и объединился с iLe для записи лид-сингла Mentiras Con Cariño. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Адриан Кесада из группы Black Pumas Скриншот The Line Of Best Fit

Mentiras Con Cariño — первый сингл из нового сольного альбома Кесады, на котором он объединил усилия с пуэрториканским лауреатом премии «Грэмми» iLe.

Согласно пресс-релизу, новый альбом Кесады отдает дань уважения «золотой эре балладной музыки», в нем также примут участие Габриэль Гарсон-Монтано, Girl Ultra, Анжелика Гарсия, Габи Морено, Марк Рибот и Money Mark из группы Beastie Boys.

