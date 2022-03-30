Даллас, США, 30 марта 2022, 21:42 — REGNUM Адриан Кесада, сооснователь американской соул-группы Black Pumas, анонсировал свой новый сольный альбом Boleros Psicodélicos и объединился с iLe для записи лид-сингла Mentiras Con Cariño. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Адриан Кесада из группы Black Pumas
Адриан Кесада из группы Black Pumas
Скриншот The Line Of Best Fit

Mentiras Con Cariño — первый сингл из нового сольного альбома Кесады, на котором он объединил усилия с пуэрториканским лауреатом премии «Грэмми» iLe.

Согласно пресс-релизу, новый альбом Кесады отдает дань уважения «золотой эре балладной музыки», в нем также примут участие Габриэль Гарсон-Монтано, Girl Ultra, Анжелика Гарсия, Габи Морено, Марк Рибот и Money Mark из группы Beastie Boys.

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