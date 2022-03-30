Рим, , 21:36 — REGNUM Во втором квартале 2022 года тарифы на электричество и газ для домохозяйств Италии будут снижены на 10%, сообщили в профильном регуляторе 30 марта.

Без электричества amir taj

Как сообщалось ранее, в 2022 году стоимость газа для домохозяйств Италии выросла более чем на 70% в сравнении с показателями годичной давности, стоимость газа — более 80%. «Средняя» семья за год заплатит 948 евро за электричество и 1652 евро за газ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.