Лондон, , 21:35 — REGNUM Как сообщает издание Le Parisien, 31-летний опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу отказался вести переговоры о подписании контракта с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

Н’Голо Канте (в синей форме) (сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

По информации источника, Канте планирует отработать свой контракт, истекающий летом 2023 года, до конца. На данный момент футболист не планирует покидать лондонский клуб.

В текущем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 28-ми матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Лестер Сити» и лондонского «Тоттенхэма», а также тремя результативными передачами.

Канте выступает за «Челси» с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.