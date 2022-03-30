Лондон, 30 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Как сообщает издание Le Parisien, 31-летний опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу отказался вести переговоры о подписании контракта с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

По информации источника, Канте планирует отработать свой контракт, истекающий летом 2023 года, до конца. На данный момент футболист не планирует покидать лондонский клуб.

В текущем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 28-ми матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Лестер Сити» и лондонского «Тоттенхэма», а также тремя результативными передачами.

Канте выступает за «Челси» с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.