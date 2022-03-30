30 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Ермек Тайчибеков, , 22:12 — REGNUM Поздравляю Вас с назначением на должность главного полицейского страны. Вы, как в прошлом председатель Агентства по противодействию коррупции, теперь в статусе профильного министра, сможете расчистить авгиевы конюшни, которые Вам оставил Ваш предшественник Ерлан Тургумбаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Начал он в далеком 2018 году за здравие и с громких фраз. Существенно сократил штатную численность правоохранительных органов, но косметически, путем выведения за штат. Повысил зарплаты. Провел масштабную переаттестацию. А потом сник, закопался в рутине, позволил обстоятельствам управлять собой. Стратегия реформ МВД Казахстана приказала долго жить. Всё было пущено на самотек. Система, которой управлял Ерлан Заманбекович, сожрала его. Всё, на что он оказался способен до конца своих дней на посту министра — упорное стремление вытеснить со всех хлебных мест креатур Калмуханбета Касымова с заменой на своих доверенных лиц.

Политические репрессии в отношении законопослушных оппозиционеров, осуществляемые силами МВД, окончательно дискредитировали полицию в глазах мировой общественности. Речь в том числе идёт о массовых пытках задержанных мирных протестующих в январе 2022 года. Плохо, когда полиция вмешивается в политический процесс, являясь инструментом расправы над неугодными.

Ерлан Тургумбаев Gov.kz

Я отбываю наказание по политическим мотивам не первый срок. Не хочу постулировать что-либо положительное по поводу эпохи Касымова на должности главного полицмейстера государства, но в его времена я как ни старался не смог найти в уголовно-исполнительной системе ни одного подсудимого/осужденного, который бы сознательно «загрузился» за чужие преступления.

А при Ерлане Тургумбаеве я повстречал с десяток лиц, на которых органы полиции повесили по 30−50 эпизодов краж, в качестве оплаты предоставляя тяжелые наркотики. Вышла взаимовыгодная сделка с целью улучшения статистики по раскрываемости. А суд и прокуратура, сращиваясь с полицией, гарантировали минимальные сроки наказаний.

Вот именно этим и запомнилась мне тургумбаевщина.

Надеюсь, что у Касым-Жомарта Токаева, президента РК, хватит прозорливости некоторое время продержав Тургумбаева в своих советниках, не кооптировать его в руководители высших эшелонов власти.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Предостерегаю Вас, уважаемый Марат Ахмеджанов, от того, чтобы, пытаясь на посту министра внутренних дел эффективно искоренить коррупцию и злоупотребления в полицейской системе, через полгода-год не потонуть в трясине внутренних дел, которая будет засасывать Вас и изменять по образу и подобию Ваших предшественников.

МВД — это искоренять преступность в стране, а не выкачивать государственные бюджетные средства на содержание. Уровень преступности и защищенности прав человека напрямую коррелирует с инвестиционным климатом в государстве и подлинным состоянием его легитимности, в том числе и на международной арене.

Но я обращаюсь к Вам по своей специфике. Как известно, то государство, в котором мы живем и гражданами которого являемся, не только правовое, светское и демократическое, как записано в Конституции, но еще и многонациональное, многоконфессиональное, где всем гарантируется равноправие вне зависимости от происхождения, места рождения и убеждений.

В Казахстане доля казахов как этнической группы в общей структуре населения составляет не более 60%. При этом в системе МВД казахов больше 95%, что ущемляет этнополитические права других народов. Особенно европейцев, христиан при 25%-й доле населения, в органах полиции менее 1%, и занимают они, как правило, сугубо низовые должности с малым базовым окладом.

Мне хочется верить, господин Ахмеджанов, что Вы исправите то, что сделали до Вас Тургумбаев и Касымов при формировании кадров по этническому и конфессиональному признаку.

Как известно, несмотря на то, что русский язык в Казахстане не обладает государственным статусом, согласно Основному закону, он используется наравне с казахским. Это отражено в ст.7 ч.2 Конституции. Более того, именно русский, а не казахский язык является одним из шести официальных рабочих языков ООН, в которой уже более 30 лет состоит Республика Казахстан.

Так вот, уважаемый новоявленный министр внутренних дел Казахстана. За истекшие семь лет я побывал в трех КУИС МВД РК. Везде по 800 осужденных. Пестрый национальный состав. Почти все русскоязычные. Но администрации пенитенциарных учреждений проводят утренние и вечерние проверки исключительно на казахском языке, полностью игнорируя русскую речь.

А с некоторых пор я отчётливо замечаю, как проверяющие контролёры конвойной службы Национальной гвардии и некоторые офицеры юстиции при карточной проверке осужденных уничижительно коверкают европейские, русские фамилии. При этом казахские фамилии они произносят правильно. И такая тенденция всё более явно проявляется и набирает обороты.

Незалежна Украйна много лет издевалась над русскими. И теперь сполна пожинает плоды своей деструктивности. Давно пора сделать правильные выводы и государству Казахстан.

На основании вышеизложенного прошу Вас как казах казаха, как гражданин Казахстана, проявить уважение к Владимиру Владимировичу Путину и лояльность к Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, который проводит осторожные шаги к восстановлению отношений между РФ и РК, подвергшихся эрозии за последние десять лет по прямой вине его предшественника, Нурсултана Назарбаева, потерявшего из-за старческой деменции объективное восприятие окружающей реальности. Также прошу Вас:

1. Укрепить статус Русского языка в системе МВД РК в соответствии с Конституцией Казахстана;

2. Увеличить кадровую численность европейцев в правоохранительных органах с доведением до 25% от всего личного состава;

3. Запретить проведение политических занятий среди полицейских, где в качестве вероятного противника обозначается Российская Федерация. Такой способ обучения в корне неверный и неправильный. Ибо РФ и РК состоят в общих союзнических блоках, таких, как ШОС, ОДКБ и СНГ, и взаимоотношения России и Казахстана скреплены договором о вечной дружбе.

Нурсултан Назарбаев Elbasy.kz

Итак, слишком много разных сил пытаются рассорить РФ и РК, русских и казахов. Вам как министру не пристало вносить лепту в это пагубное дело. Лучше внесите в парламент РК законопроект о придании русскому языку статуса государственного.