Вашингтон, 30 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Покойный американский рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) сумел преодолеть отметку в 10 млн подписчиков на своём YouTube-канале. Соотвествующий показатель был достигнут 30 марта.

Скриншот YouTube Juice WRLD

Известно, что для набора подобной аудитории каналу потребовалось чуть более четырёх лет. Самым просматриваемым роликом на канале в настоящее время является клип на песню Lean Wit Me, собравший 259 млн просмотров.

Напомним, что Juice WRLD скончался 8 декабря 2019 года. Причиной смерти артиста стала передозировка наркотиками.