Донецк, 30 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции ДНР за день ликвидировали 24 украинских нациста, уничтожили девять огневых точек, а также захватили несколько единиц украинской бронетехники, сообщает 30 марта Telegram-канал НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Также уничтожено две боевые машины пехоты и один бронеавтомобиль. Трофеями стали танк и две бронемашины.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, две БМП и одну бронированную машину. Захвачены один танк и две бронированные машины», — указано в сообщении.

Кроме того, за день бойцам Народной милиции сдались 12 украинских боевиков. С 24 февраля общее число пленных, взятых НМ ДНР, составило 476 человек.