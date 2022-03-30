Бишкек, , 21:27 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против Элизы Эликбаевой, создавшей финансовую пирамиду, жертвами которой стали около 500 человек, пишут местные СМИ.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Каждый из обманутых ею граждан вложил в «финансовую биржу» от $1,2 тысячи до $13 тысяч (от 103 тысяч до 1 млн 121 тысячи рублей).

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Взыскать с подсудимой в качестве компенсации материального ущерба удалось лишь чуть больше 1,5 млн сомов (1,64 млн рублей по текущему курсу).

Суд признал Эликбаеву виновной по 21 эпизоду мошенничества и приговорил её к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вместе с тем, судья учёл то, что у неё на иждивении имеются малолетние дети, и в итоге освободил осужденную от отбывания наказания с применением пробации на три года.

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