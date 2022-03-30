Москва, 30 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Оперативный штаб Федерации бокса России будет заниматься поддержкой беженцев из ЛДНР и мирного населения Украины, где сейчас РФ проводит специальную военную операцию. Задачи штаба — формирование и отправка гуманитарной помощи гражданам, проживающим на Украине в районах, находящихся под контролем ВС РФ.

Федерация бокса России Федерация бокса России поможет жителям Украины и беженцам с Донбасса

Планируется, что каждый месяц будут отправляться порядка 100 фур с гуманитарным грузом. процесс рассчитан на три этапа. Также сотрудники будут заниматься психологической поддержкой беженцев, оказавшихся на территории России, и поиском пропавших родственников.

Горячая линия «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» и оперативный штаб будут оказывать поддержку простым людям, поскольку умеют это делать: в период пандемии организация в течение трех суток развернула работу и в условиях локдауна несколько месяцев помогала населению.

Федерация бокса России сообщает, что в работе оперативного штаба, помимо волонтеров из различных регионов России, задействованы уполномоченные представители боксерского сообщества: олимпийские чемпионы, чиновники, тренеры и т.д.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить соответствующую форму на официальном сайте бокспомогает. рф или позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 600 28 24.