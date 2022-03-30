Рим, 30 марта 2022, 21:25 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию) считает невыполнимыми планы правительства по резкому наращиванию военных расходов, следует из опубликованного 30 марта партией официального заявления.

Джузеппе Конте
Джузеппе Конте
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Как сообщалось ранее, в правительстве страны разгорелась дискуссия о том, следует ли в кратчайшие сроки увеличить военные расходы с 1,6% до 2% ВВП в соответствие с нормативами НАТО (по плану альянса, они должны быть достигнуты к 2024 году). Против выступают в партии популистов (глава — экс-премьер Джузеппе Конте), «Движение 5 звезд» считает, что первоочередными должны быть дополнительные расходы на снижение энерготарифов и на здравоохранение.

Пока правительство Италии возглавлял Конте, военные расходы страны увеличивались на 1 млрд евро в год, теперь власти намерены увеличить этот показатель вшестеро, отметили популисты. Следует отложить достижение поставленной цели по крайней мере до 2030 года, сказано в заявлении.