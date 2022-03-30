Рим, 30 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию) считает невыполнимыми планы правительства по резкому наращиванию военных расходов, следует из опубликованного 30 марта партией официального заявления.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

Как сообщалось ранее, в правительстве страны разгорелась дискуссия о том, следует ли в кратчайшие сроки увеличить военные расходы с 1,6% до 2% ВВП в соответствие с нормативами НАТО (по плану альянса, они должны быть достигнуты к 2024 году). Против выступают в партии популистов (глава — экс-премьер Джузеппе Конте), «Движение 5 звезд» считает, что первоочередными должны быть дополнительные расходы на снижение энерготарифов и на здравоохранение.

Пока правительство Италии возглавлял Конте, военные расходы страны увеличивались на 1 млрд евро в год, теперь власти намерены увеличить этот показатель вшестеро, отметили популисты. Следует отложить достижение поставленной цели по крайней мере до 2030 года, сказано в заявлении.