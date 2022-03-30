Амстердам, 30 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Как сообщает издание Le10Sport, французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании 22-летнего нападающего амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии по футболу Антони.

Ajax.nl Футболисты «Аякса»

В текущем сезоне Антони принял участие в 23-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Антони выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из «Сан Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Текущее соглашение Антони с амстердамским клубом рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25.