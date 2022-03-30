30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти Великобритании намерены ввести санкции в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.

Мирослава Романенко, , 21:47 — REGNUM Власти Великобритании намерены ввести санкции в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик, следует из заявления министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие участники обсуждения указали на то, что Донбассу, который восемь лет страдает от украинских карателей, санкции Британии безразличны. Иных данная новость также заставила задаться вопросом, не признаёт ли Лондон посредством введения санкции в отношении республик Донбасса независимость ДНР и ЛНР.

«Британия их признаёт», — отреагировал Londo Mollary.

«Жители Донбасса, которые переживают и сражаются за свою жизнь, очень, наверное, обеспокоены этим…» — с сарказмом добавила Yana.

«Значит… [Европа] признаёт распад аграрной сверхдержавы Украины?» — задался вопросом Богдан З.

«Какая тупость — вводить [санкции] против тех, кого защищают, вводить против жертв…» — добавила Агата.

«Англичане никак не угомонятся», — отреагировал voiceseternall.

«А они еще что-то умеют, кроме как пакеты с санкциями штамповать? Их же скоро на вилы собственный народ нацепит», — написала Алена С.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ой, как страшно…» — добавил Ship.

«Главное, чтобы они помогать не начали, как нам в 90-е и Украине все эти 30 лет. Вот это страшно. А санкции уже стали звучать как комплимент», — пишет Светлана.

«Можно уже считать, что ДНР и ЛНР в составе России?» — смеется Анна.

«Но они же не признают независимость этих республик и считают их частью Украины. Получается, Запад хочет наложить санкции на Украину и максимально навредить этой территории? Ведь Украина говорит, что не хочет отдавать. Неувязочка», — не без иронии задумалась Lina.

«Ну всё, Донбасс в ужасе. Раньше только за счет Британии и выживали, а теперь конец», — пошутил Вадим.

«Ну всё, значит, как и Крым, — это больше не Украина», — отметила Uliana.

«Да, Донбасс сильно расстроится», — шутит Natkosh.

«Сами подталкивают присоединиться к России», — добавил Дмитрий.

«Я думал, что после ввода санкций против кошек санкции закончились. Однако дно пробивается всё глубже», — написал Игорь П.

«О да, именно на Донбассе-то деньги рекой льются и люди живут — шикуют.‍ Уже не знают, какие санкции ввести», — с сарказмом отметила Tanya.

«В Донецке, Луганске просто заплакали», — смеется Вера.

«Они всерьез считают, что после того, что им пришлось пережить за все эти годы, их так беспокоят санкции»?» — задался вопросом Murad O.

«Уже все сами признали, что это не Украина», — подчеркнула Natalya S.

«Они забыли ещё Херсонщину и Запорожье», — не без сарказма добавила Ирина.

«Им придется всё время добавлять в этот закон новые районы, потому что их будет всё больше и больше», — отметил Arktik Bear.

«Так они уже под санкциями были. За одно и то же дважды срок не дают. Совсем помешались от своей «значимости»…» — подытожила Елена Р.