Рим, , 21:20 — REGNUM Военные расходы в Италии нужно увеличивать постепенно, с таким заявлением выступил 30 марта министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Лоренцо Гуэрини Difesa.it

Как сообщалось ранее, в правительстве страны разгорелась дискуссия о том, следует ли немедленно увеличить военные расходы с 1,6% до 2% ВВП в соответствие с нормативами НАТО. Против выступают в партии популистов (глава — экс-премьер Джузеппе Конте), «Движение 5 звезд» считает, что первоочередными должны быть дополнительные расходы на снижение энерготарифов и на здравоохранение.

Нормативы НАТО предполагают достижение 2-процентного показателя к 2024 году, Италия может, постепенно увеличивая расходы, выполнить эту задачу к 2028 году, полагает Гуэрини.