Бишкек, 30 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии сегодня, 30 марта, провел валютную интервенцию по покупке иностранной валюты на сумму $5,4 млн для сглаживания резких колебаний обменного курса.

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Финансовый регулятор проводит такую операцию впервые за последние четыре года. За этот период Нацбанк выходил на внутренний валютный рынок только для продажи американской валюты.

В НБКР отмечают, что продолжающееся снижение курса доллара США по отношению к киргизской нацвалюте связано с преобладанием предложения иностранной валюты над её спросом, а также укрепление национальных валют стран, являющихся торговыми партнерами Киргизии.

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