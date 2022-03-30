Москва, , 21:15 — REGNUM Антироссийские решения европейского руководства вредят странам ЕС, написал 30 марта заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что европейское руководство будто специально приняло ряд решений, чтобы лишить себя газа, Медведев перечислил ошибки Брюсселя: заморозка «Северного потока — 2», заморозка активов Банка России, заявление об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.

Ещё пара «мудрых решений» — это отказ от приобретения рублей для платежей за газ по курсу валюты контракта и обыски в офисах Газпрома в Германии. «Молодцы! — отмечает Медведев. — Мудрые решения европейских политиков!»

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что в офисах подразделений Газпрома в Германии проведены проверки в рамках расследования о роли компании в росте цен на газ в Евросоюзе. Рейды прошли в Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ФРГ призвали граждан экономить электроэнергию «назло России»