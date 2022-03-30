Мюнхен, Германия, , 21:14 — REGNUM 26-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Серж Гнабри может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, футболистом интересуется мадридский «Реал».

Давид Алаба Granada

По информации источника, защитник «Реала» Давид Алаба уговаривает Сержа Гнабри перейти в мадридский клуб.

В текущем сезоне Серж Гнабри принял участие в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В шести матчах Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 4 (3+1) очка по системе гол+пас.

Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из «Вердера» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.