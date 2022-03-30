Челябинск, 30 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Челябинске руководителя контрактной службы одного из бюджетных учреждений отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ей вменяют получение взятки. Этот факт ранее в ходе проверки выявили сотрудники областной Контрольно-счетной палаты. По данным следствия, женщина получила от некого бизнесмена 350 тыс. рублей за заключение контракта на поставку офисной техники.

Под домашним арестом дама пробудет до 30 мая. По данным областного управления СКР, вину за собой она признала.