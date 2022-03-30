Сантьяго, , 21:41 — REGNUM Губернатор региона Сантьяго Хуан Карлос Муньон одобрил план регионального правительства о создании отдельных вагонов для женщин в метро. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Кокимбо. Чили (сс) Eduardo Lopez Lopez

Согласно статистическим данным правительства Чили, 90% женщин подвергались домогательствам в метро. Разработанный план, помимо создания отдельных вагонов, включает в себя открытие телефонной линии помощи, а также проведение обучения сотрудников сферы общественного транспорта. Подобная инициатива уже создавалась в 2018 году, но не получила активной поддержки и была забыта.

«Некоторые люди считают, что создание транспорта для женщин станет нормализацией домогательств. Мы же считаем, что стоит с чего-то начать, пока мы меняем культуру людей и вызываем общественное неодобрение», — поддержали проект представители метрополитена Сантьяго.

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