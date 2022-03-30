Екатеринбург, 30 марта 2022, 21:05 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет принял из полиции уголовное дело о гибели 11-летней девочки в ДТП. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного следственного управления Александр Шульга.
Изначально дело расследовала полиция, но произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. По ходатайству Следкома оно было передано из органов внутренних дел и принято к производству.
Как сообщало ИА REGNUM, девочка погибла днём 25 марта. Установлено, что водитель автомашины «Мазда-3» создал помеху автомобилю «БМВ». Из-за этого водитель последней выехал за пределы проезжей части и наехал на ребёнка.