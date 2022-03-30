Екатеринбург, 30 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Следственный комитет принял из полиции уголовное дело о гибели 11-летней девочки в ДТП. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного следственного управления Александр Шульга.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Изначально дело расследовала полиция, но произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. По ходатайству Следкома оно было передано из органов внутренних дел и принято к производству.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка погибла днём 25 марта. Установлено, что водитель автомашины «Мазда-3» создал помеху автомобилю «БМВ». Из-за этого водитель последней выехал за пределы проезжей части и наехал на ребёнка.