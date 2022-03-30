Курган, , 21:05 — REGNUM В Курганской области пик пожароопасного сезона ожидается в первой декаде мая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лесной пожар 89.mchs.gov.ru

Общая группировка сил и средств, которая может быть задействована с учётом сил и средств МЧС, области, муниципалитетов, арендаторов лесных угодий, составляет 1760 единиц техники и около 9500 человек.

С конца апреля для борьбы с лесными пожарами на территории Курганской области будут задействованы вертолет МИ-8 и инженерная машина разграждения.

Администрации муниципальных образований Зауралья в соответствии с планами ведут работу по опашке населённых пунктов и очистке территории от сухой травы — работы выполнены на 89% и 92%, соответственно.