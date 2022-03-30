Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Американский певец Кевин Морби поделился клипом под названием Rock Bottom. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 30 марта.

Кевин Морби Скриншот YouTube

Опубликованная видеоработа представляет собой комическую постановку, в ходе которой артист успевает подраться на нунчаках, прогуляться по городу и даже сыграть в большой теннис. Режиссёром клипа выступил Джонни Истлунд.

Ранее Кевин Морби анонсировал премьеру своего нового альбома. Выход пластинки под названием This Is A Photograph намечен на 13 мая 2022 года.

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