София, 30 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сотрудники Главного департамента по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) Болгарии пресекли попытку вывоза за пределы государства крупной партии изделий, представляющих историческую и культурную ценность. Об этом 30 марта сообщает БТВ.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Гипс

Согласно официальной информации, в ходе специальной операции были задержаны трое жителей Софии и двое жителей Червен-Бряга (Центральная Болгария). При обыске в их микроавтобусе были обнаружены 121 монета времен Римской империи, а также старинные украшения. Общая стоимость изъятой партии не сообщается.

Ведется следствие. Если вина подозреваемых лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до трех лет.